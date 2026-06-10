Un niño de Gualeguaychú entró en lista de Emergencia Nacional para un trasplante

Una familia de Gualeguaychú lanzó una campaña de concientización y pedido por la donación pediátrica de órganos, a partir de la confirmación del INCUCAI de que el niño Stéfano Vera, de 5 años, entró en lista de Emergencia Nacional.

Florencia Guido, mamá de Stéfano expresó a través de sus redes sociales:

“Hoy queremos contarles algo muy importante. Desde el INCUCAI nos comunicaron oficialmente que Stefano entró en la lista de EMERGENCIA NACIONAL a la espera de un trasplante de intestino.

En octubre va a cumplir sus 5 añitos y, desde el día uno de su vida, viene peleando como un verdadero gigante contra el Síndrome de Intestino Ultra Corto. Pasó por millones de cirugías, internaciones, infecciones, pero su sonrisa y sus ganas de vivir siguen intactas.

El es dependiente de nutrición parenteral a través de un catéter central que cumple la función de alimentar por vena lo que el por vía oral no logra absorber. Hoy, para seguir adelante, necesita de la solidaridad de todos.

La donación pediátrica es un tema del que nos cuesta hablar, pero es el acto de amor más grande que existe: transforma el dolor más profundo en una oportunidad de vida para nenes como Stefano

Les pedimos que nos ayuden a compartir su foto y su historia. Que el mensaje llegue a cada rincón. Vamos mi amor, esperando este hermoso milagro”

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