Advierten que continúa la niebla en las rutas

13 Jun, 2026, 10:30 AM
Se registra presencia de bancos de niebla con reducción de visibilidad en distintos sectores del corredor vial, informó la empresa concesionaria de las rutas nacionales 12 y 14.
Las zonas afectadas son: Zárate, Zona de Islas, Ibicuy, Villa Paranacito y Ceibas. Y Complejo Ferrovial Zárate–Brazo Largo.
Se recomienda circular con extrema precaución:
➡️ Reducir la velocidad.
➡️ Mantener una distancia de seguridad adecuada.
➡️ Utilizar luces bajas y antiniebla (si el vehículo dispone de ellas).
➡️ Evitar maniobras bruscas y sobrepasos innecesarios.