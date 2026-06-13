Advierten que continúa la niebla en las rutas

Se registra presencia de bancos de niebla con reducción de visibilidad en distintos sectores del corredor vial, informó la empresa concesionaria de las rutas nacionales 12 y 14.

Las zonas afectadas son: Zárate, Zona de Islas, Ibicuy, Villa Paranacito y Ceibas. Y Complejo Ferrovial Zárate–Brazo Largo.

Se recomienda circular con extrema precaución:

➡️ Reducir la velocidad.

➡️ Mantener una distancia de seguridad adecuada.

➡️ Utilizar luces bajas y antiniebla (si el vehículo dispone de ellas).

➡️ Evitar maniobras bruscas y sobrepasos innecesarios.