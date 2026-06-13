 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale NIEBLA

Advierten que continúa la niebla en las rutas

Las zonas más afectadas, entre Gualeguaychú y Buenos Aires: desde Ceibas hasta Zárate-Brazo Largo.

13 Jun, 2026, 10:30 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Se registra presencia de bancos de niebla con reducción de visibilidad en distintos sectores del corredor vial, informó la empresa concesionaria de las rutas nacionales 12 y 14.

 

Las zonas afectadas son: Zárate, Zona de Islas, Ibicuy, Villa Paranacito y Ceibas. Y Complejo Ferrovial Zárate–Brazo Largo.

 

Se recomienda circular con extrema precaución:

 

➡️ Reducir la velocidad.

➡️ Mantener una distancia de seguridad adecuada.

➡️ Utilizar luces bajas y antiniebla (si el vehículo dispone de ellas).

➡️ Evitar maniobras bruscas y sobrepasos innecesarios.

Temas

NIEBLA

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso