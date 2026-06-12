Este sábado se realiza una jornada gratuita de vacunación antirrábica

Este sábado, 13 de junio, se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita, en el marco de las políticas públicas orientadas a la salud ambiental y la prevención de enfermedades zoonóticas.

La actividad tendrá lugar en el club Juventud Unida, ingreso por calle Luis N. Palma casi Alsina, y la atención será por orden de llegada sin turno previo. En caso de lluvia,será suspendida.

La campaña está dirigida a perros y gatos mayores de 5 meses de edad, que se encuentren en buen estado de salud y hayan cumplido al menos 21 días desde su última vacunación. Los animales deberán asistir con correa y collar, o en transportadora, y acompañados por una persona mayor de edad.