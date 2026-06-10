Vence el plazo para presentar proyectos al fondo municipal de fomento a las Artes y la Cultura

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda que se encuentra abierta la última semana de inscripción al Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026, una herramienta destinada a acompañar la producción artística local a través de becas de formación y subsidios para proyectos culturales.

Desde el Gobierno local se enfatiza la importancia de aprovechar esta instancia y convocaron a la comunidad cultural a participar: “Es una oportunidad concreta para impulsar ideas, desarrollar proyectos y seguir fortaleciendo el entramado cultural de Gualeguaychú”.

El programa, que se desarrolla por tercer año consecutivo, cuenta con un presupuesto superior a los 30 millones de pesos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 12 de junio, por lo que se invita a los interesados a presentar sus propuestas antes del cierre de la convocatoria.

El Fondo está dirigido a iniciativas vinculadas a distintas disciplinas, entre ellas artes visuales, artes escénicas, música, audiovisual y literatura, como también a proyectos comunitarios y de rescate patrimonial. En todos los casos, se valorará la relevancia cultural, el impacto en la comunidad, la viabilidad y la originalidad de las propuestas.

Además del apoyo económico, los proyectos seleccionados deberán contemplar instancias de devolución abiertas a la comunidad, con el objetivo de compartir los procesos y resultados alcanzados.

Desde su implementación, el Fondo ya acompañó más de 60 proyectos y se sostiene como una política pública clave para el desarrollo cultural de la ciudad y el reconocimiento de su identidad artística.

Las bases y condiciones pueden solicitarse a través del WhatsApp de la Dirección de Cultura, al 3446-531045, de lunes a viernes de 7 a 13 h. La presentación de proyectos se realiza de manera presencial.

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