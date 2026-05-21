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Guale PARO DOCENTE

Una docente asegura que adhieren al reclamo de AGMER, pero no hacen paro por los descuentos

Carina Etchegoyen, vicedirectora de la Escuela número 35, República de Chile, señaló en RADIO MÁXIMA que el acatamiento solo fue en tres grados de la institución. Los demás tuvieron clases con normalidad.

21 May, 2026, 09:28 AM

El acatamiento al paro fue solamente en tres grados. El resto tuvo clases normales. Asegura que adhieren a la lucha, pero hay temor por los descuentos.

 

Según el escalafón docente, comentó, el sueldo en algunos casos llega a los 800 o 900 mil pesos. “La mayorá somos sostén de familia, y el descuento por paro es bastante importante, por eso decidimos no hacer el paro y venir a clases normalmente”, contó Etchegoyen.

 

Otro de los motivos, señaló, está relacionado con el servicio que brinda el comedor a los estudiantes. “La escuela cuenta con comedor. Muchas veces también no hacemos paro porque sabemos que al medio día los chicos esa comida no la van a tener. Pensamos en nuestros bolsillos, pero también en los padres que están sin trabajo y la leche es el alimento que llevan”, dijo.

 

En total son 360 estudiantes, que toman la leche, que incluye ambos turnos, mañana y tarde. En tanto que, al comedor asisten un poco más de cien.

 

“Los que vienen a la mañana se quedan un ratito más y almuerzan, y los del turno tarde, vienen un rato antes, comen y se quedan hasta las seis de la tarde. Los chicos, todos, tienen su desayuno, su merienda, y su almuerzo al medio día”, indicó.

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