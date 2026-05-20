Jóvenes de Interact pusieron colilleros en la Costanera del Tiempo

Como resultado de los plogging para recolección de residuos realizados en los espacios públicos de la ciudad, Interact detectó la presencia permanente de colillas de cigarrillo, que son muy contaminantes, sobre todo cuando llegan al agua.

Para generar conciencia sobre la contaminación, sobre todo en zonas cercanas al río, los chicos colocaron 9 colilleros en la orilla del río y Costanera del Tiempo. Estos se suman a los colocados en octubre pasado en el Paseo de La Delfina, en el Parque Unzué.

La compra de los elementos necesarios para armar los colilleros fue realizada gracias a los fondos recaudados por venta de ravioles. Los mismos chicos arman los colilleros y los identifican como tales, junto a la marca Interact.

Recientemente, fueron invitados a exponer este proyecto en una charla virtual, la cual está disponible en el canal de Youtube del Distrito Rotario 4945. Y también fue compartido en la Asamblea de Interact realizada los días 2 y 3 de mayo en Fray Bentos, R.O.U., a cargo de la presidente Victoria Rondoni Caffa.

Qué es Interact

Interact Gualeguaychú Oeste reúne a unos 20 adolescentes, de hasta 18 años, que planifican y llevan adelante acciones solidarias por el bien común de la comunidad, promueven el liderazgo y el compañerismo, bajo los valores rotarios.

En base a las ideas que proponen los mismos interactianos, se organizan actividades en forma quincenal, durante los fines de semana, así la participación está asegurada.

Los proyectos llevados adelante están orientados hacia lo ambiental, social y cultural. Entre ellos se pueden mencionar los plogging para recolección de residuos, las plantaciones de árboles nativos, las visitas a los adultos mayores del Hogar Jeannot Sueyro, los juegos para los chicos del Merendero Los troperitos, las actividades compartidas con intercambistas y rotarios, etc.

Bajo el patrocinio de Rotary Gualeguaychú Oeste, cuentan con el acompañamiento permanente de Gisela Weisheim, asesora capacitada en trato con adolescentes y prevención de abusos que garantiza el marco institucional.

Los interesados en conocer más acerca de Interact pueden comunicarse por Instagram (@interactgchu).

Próximo evento: Barrileteada este sábado

Este sábado 23 de mayo a las 17 horas, Interact organiza una barrileteada a beneficio del refugio “La casita” en el sector de Costanera del Tiempo al lado de la pista de skate. Cada barrilete tendrá un costo de 5.000 pesos. También se venderán tortas y habrá un espacio para recibir donaciones de productos de limpieza para el refugio. Asimismo, se compartirá el alias del refugio para quienes quieran colaborar.

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