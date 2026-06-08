"No tengo ni idea, y creo que eso es lo mejor": la frase del Indio en Gualeguaychú sobre el fenómeno ricotero

Bahillo recordó en diálogo con RADIO MÁXIMA cómo se gestó la llegada del Indio Solari a Gualeguaychú y las complejidades que implicó la organización de uno de los eventos más masivos que recibió la ciudad.

Según relató, la banda tenía interés en presentarse en Entre Ríos y las alternativas eran Gualeguaychú o Paraná. En ese contexto, el municipio analizó distintos aspectos vinculados a la realización del espectáculo, entre ellos la eximición de la tasa de espectáculos, una medida que luego se extendió a todos los eventos de similares características.

"Más allá de eso, veníamos de una mala temporada turística 2013-2014. Me pareció que era darle una nueva oportunidad a la temporada y al posicionamiento de Gualeguaychú como sede de eventos", explicó. Agregó que previamente reunió a los concejales para plantear la iniciativa y que obtuvo el respaldo necesario para avanzar con la organización.

El exintendente sostuvo que la planificación fue muy detallada y que existía un esquema logístico diseñado para evitar cruces entre vehículos particulares y transporte de pasajeros. "Los colectivos iban al actual Polo Educativo por calle de Tropas, mientras que los autos estacionaban en el Parque Unzué y en la cancha del Club Hípico. La gente se iba concentrando en la Costanera", detalló.

Sin embargo, aseguró que hubo un factor imposible de prever: las intensas lluvias registradas durante los días previos al recital. "Empezó a llover el martes, siguió hasta el viernes a la noche y el domingo ya no llovía, pero había desordenado completamente todo el sistema de estacionamiento. Yo no dormí durante dos noches", recordó.

Bahillo indicó que la organización esperaba una concurrencia de entre 120.000 y 140.000 personas, aunque finalmente la asistencia fue muy superior. "Llegaron entre 170.000 y 200.000 personas", afirmó.

Respecto al lugar elegido para el espectáculo, señaló que inicialmente prefería el autódromo, aunque la productora rechazó esa posibilidad. "Yo quería hacerlo en el autódromo, pero la productora se negó. Mi preocupación era si el evento iba a generar impacto económico dentro de la ciudad o no. Era decidir si se lo metía o no dentro de la ciudad", explicó.

En ese sentido, fue crítico con el vínculo que mantuvo con la empresa organizadora. "No tuve una buena experiencia con la productora. Tenían una manera de manejarse como si fueran los dueños de la ciudad, cuando nosotros teníamos responsabilidades institucionales", manifestó.

También recordó que buscó referencias en otras ciudades que ya habían recibido al Indio Solari. "Hablé con los intendentes de Tandil y Junín, que me transmitieron que el público era muy numeroso pero para nada violento. De todas maneras, uno nunca estaba tranquilo", señaló.

Sobre los días previos al recital, describió la magnitud del movimiento de personas hacia Gualeguaychú. "En medio de la lluvia seguían llegando colectivos. Los hacíamos ingresar por Ruta 14 y luego por la Ruta 20. La fila superaba el arroyo Gualeyán; eran cerca de 15 kilómetros de colectivos", recordó.

Bahillo también contó una anécdota vinculada al propio Indio Solari. "Lo conocí en la Posada del Puerto, horas antes del recital. No quería fotos. Le pregunté a qué atribuía la masividad de su éxito y la mística que generaba. Con mucha franqueza me respondió: 'La verdad, no tengo ni idea. Y creo que eso es lo mejor, porque si yo supiera quizás me da por corregirlo, por quitar, por poner, y me mando una macana. Esto tiene una magnitud, es un evento social, artístico y cultural; no sé bien por qué y lo dejo que siga funcionando'".

"Me saqué fotos y me pidió que no las publicara. Después traté de encontrarlas y nunca las pude recuperar", agregó entre risas.

Finalmente, el exintendente reflexionó sobre la relación entre el turismo y la identidad de la ciudad. "No sé si Gualeguaychú puede segmentar tanto el turismo. A veces se producen tensiones entre promocionarlo y pensar también en las familias que viven acá. Muchas veces me preguntaba por qué éramos tan críticos con una actividad que genera tres veces más recursos que el Parque Industrial", concluyó.

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