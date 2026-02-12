 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale EVENTO

El intendente Davico participó de la apertura del Año Diplomático en el Hotel Intercontinental

Gualeguaychú presentó su propuesta cultural y turística ante referentes diplomáticos y autoridades internacionales en Buenos Aires.

12 Feb, 2026, 17:11 PM

Este miércoles, el intendente Mauricio Davico participó de la apertura del Año Diplomático realizada en el Hotel Intercontinental Buenos Aires, un encuentro que se ha consolidado como un clásico dentro del ámbito diplomático, político y empresarial del país. En esta nueva edición, el evento reunió a alrededor de 120 invitados, entre embajadores, funcionarios y representantes internacionales, reafirmándose como un espacio estratégico para el intercambio y el fortalecimiento de relaciones internacionales en Argentina.

 

En este marco, Gualeguaychú presentó su potencial turístico y cultural ante la comunidad diplomática. Durante su intervención, Davico destacó la importancia de proyectar a la ciudad en escenarios nacionales e internacionales, poniendo en valor sus playas, su gastronomía, su agenda cultural y, especialmente, el Carnaval del País como una de las expresiones artísticas más representativas de la Argentina. Asimismo, remarcó la decisión de continuar posicionando a Gualeguaychú como una ciudad abierta al mundo.

 

La delegación local estuvo integrada además por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo y el director de Turismo, Adrián Romero.

 

La velada incluyó una presentación artística vinculada al Carnaval, a cargo de integrantes del comité, quienes aportaron color y música al encuentro, acercando a los asistentes una muestra de la identidad cultural de la ciudad.

 

 

La apertura del Año Diplomático es organizada por el relacionista diplomático Ariel Blufstein junto al gerente general del hotel, Ferney García. Desde su inicio en 2015, el encuentro ha crecido sostenidamente hasta convertirse en una tradición que convoca a representantes de múltiples naciones y promueve el diálogo y la cooperación internacional.

 

