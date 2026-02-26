La obra del Boulevard Jurado llevaría dos meses y medio y habrá cortes por tramos: todo lo que hay que saber

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, informó en la mañana de este jueves en RADIO MÁXIMA que la obra del reasfaltado integral del Boulevard Jurado llevaría dos meses y medio –hasta mediados de mayo-.

En tanto, el encargado de la planta asfáltica, el ingeniero Jonhatan Ríos, dijo que mientras dure la obra habrá cortes parciales por tramos, según el lugar de trabajo, pero la idea es que nunca haya un corte total. Y pidió que los vecinos respeten las señales y las indicaciones de los agentes de Tránsito Municipal.

Davico llegó esta mañana a dar inicio a los trabajos, y destacó que “después de tantos años de abandono, vamos a hacer la obra de fondo en el Boulevard Jurado, uno de los bulevares con más tránsito”.

Explicó que “es otro asfalto, se llama asfalto modificado, que es el que se usa en las autopistas. Vale un 30 por ciento más respecto al otro, pero tiene una resistencia que es el doble que el otro”.

Sobre el cuidado futuro del nuevo asfalto, señaló Davico que “es mucho tránsito, también el tránsito pesado, hemos hablado con gente que vende áridos y materiales por el tema del peso, estamos trabajando para conseguir el financiamiento para hacer el Acceso Sur y poner una balanza para que pasen todos los camiones que entren a la ciudad”.

Dónde comienzan los trabajos

Sobre la obra, que va desde la rotonda de la Terminal hasta la rotonda en calle Urquiza, precisó que “serán 60 días hábiles, dos meses y medio si no pasa nada, esto equivale a casi 50 cuadras de trabajo, no es solo venir y asfaltar, es levantar lo que está roto, hacer las bases, y en algunos lados ir hasta 50 centímetros de profundidad”.

También detalló que los trabajos comienzan “en el Este, el carril que va desde la Terminal a Urquiza, y después nos trasladamos al otro ahora será mano y contramano, habrá gente de Tránsito. No se corta todo, sino que va por tramos”.

Asimismo, destacó que “esto se hace con fondos de los contribuyentes de Gualeguaychú, ordenamos las cuentas y optimizamos para hacer esta obra tan importante”.

Ante una consulta sobre la última reunión con funcionarios, el intendente Davico remarcó que “cuando los vecinos te ponen en este lugar, buscan a alguien que administre. Uno debe estar a la altura de las circunstancias. Hay funcionarios que tienen un rol muy importante y otros que trabajan el 90, y yo quiero que trabajen al 100 por ciento, a mí me votaron para que las cosas funcionen”.

En cuanto al resto de las calles de Gualeguaychú, anunció que “paralelamente a la obra del Boulevard Jurado, estamos bacheando por todos lados, por eso los cortes, y estamos bacheando bien, un promedio de 10 baches grandes por día, algunos baches de todo el ancho de la calle. Ahora la planta de asfalto y el personal estará abocada a esto, y una vez que terminemos, empezamos con las 120 cuadras de construcción por mejoras, donde el vecino pondrá la mitad y lo podrá pagar en cuotas, el municipio pondrá la otra mitad”.

Jonhatan Ríos manifestó que en el Boulevard Jurado se trabajará “hasta las 5 de la tarde”, y explicó que “el tránsito será normal cuando la jornada finalice, solamente va a estar restringida la circulación cuando se estén realizando los trabajos”.

Además, dijo que “primero haremos una recomposición estructural del Boulevard. Cuando vengamos con la carpeta asfáltica, la cuadra estará 24 horas curando”.