Bajaron los precios de útiles escolares, pero las ventas siguen bajas a pocos días del inicio de clases

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, los comerciantes señalaron al móvil de RADIO MÁXIMA, que las ventas han estado “muy tranquilas”, pese a la baja de los precios en las listas de útiles escolares.

“Hay mucha tranquilidad todavía con respecto a la compra de los útiles”, sin embargo destacan que las familias recorren y buscan precios. Hay interés por combos armados.

Mochilas más baratas que en 2025

Uno de los datos más llamativos es la baja en el precio de las mochilas. “Los precios de las mochilas bajaron bastante respecto del año pasado. Una que antes costaba 55 mil pesos, hoy está en 37 mil, de la misma marca y modelo”, explicaron.

En el caso de las mochilas con carrito, los valores arrancan desde los 40 mil pesos, también aseguran que en muchos productos se mantienen los mismos precios del año pasado, tanto para artículos nacionales como importados.

Cuánto cuesta armar la lista escolar

Según estimaciones una comerciante indicó que, las familias gastan entre 50 mil y 70 mil pesos para completar la lista escolar. Las listas de primaria y de jardín suelen ser las que demandan un mayor presupuesto. No obstante, también hay opciones más económicas indicó otra comerciante.

“Hemos preparado listas que no llegan ni a los 20 mil pesos. Y estamos hablando de listas de escuelas primarias privadas”, indicó.