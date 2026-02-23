Marta Landó prioriza agua y luz en las escuelas para el inicio de clases

“Tengo varias demandas para ir solucionando antes de que comiencen las clases, estamos conversando con Arquitectura, al menos temas de agua y de luz”, resaltó Landó. También indicó que se trabaja en el corte de pasto y la limpieza de tanques de agua de las instituciones.

La directora departamental señaló que algunas escuelas además, han tenido problemas con la lluvia, inclusive escuelas rurales y demandarán trabajos de impermeabilización de los techos. En ese sentido se atienden las situaciones de emergencias, antes de que inicien las clases. “Las escuelas son como la casa nuestra, siempre aparece algo que debe arreglarse”, expresó.

Asimismo, indicó que aún se encuentran a la espera de los montos para arreglos menores. Los mismos ya fueron solicitados, por expediente, a la Dirección de Arquitectura.

“El colegio Clavarino que está remodelado a nuevo, tiene problemas de cubiertas, y en dos aulas por levantamiento de pisos. La ENOVA también se arregló hace poco tiempo y tiene algún problema en los techos”, manifestó.

Finalmente agregó que aún no se conoce un número estimativo de estudiantes repitentes y anticipó que se avanzará en la identificación de las problemáticas en el aprendizaje, para desarrollar un proyecto de acompañamiento.

“Hay muchas maneras de acompañar a los chicos desde otro lugar. Si yo me tuviera que hacer una autoevaluación como docente, me preguntaría en qué estoy fallando o si mis métodos son los acertados o no”, expresó.