Realizan una limpieza a fondo en la Costanera Sur

El Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha un operativo de mantenimiento general en la Costanera Sur, también conocida como Costanera del Tiempo, con una intervención directa de la Dirección de Higiene Urbana.

El esquema de limpieza que realiza el personal de la Dirección de Higiene Urbana inició en el tramo delimitado por las calles Florencio Sánchez y Belisario Roldán y avanzará por la totalidad del predio.

La primera etapa se concentra en el hidrolavado de los cercos de piedra que delimitan el espacio público.

Con equipos de alta presión, el personal remueve suciedad acumulada, manchas oscuras producto de la humedad y grafitis que deterioraban la superficie. Además, el procedimiento permite recuperar la textura original de los muros y prolongar su vida útil sin afectar la estructura.

El plan incluye además la puesta en valor del puente ubicado junto al Centro Cultural, en el cual se realizará un lavado profundo, aplicación de pintura y reacondicionamiento general de sus componentes metálicos y de madera, que hoy presentan desgaste visible y marcas sobre la superficie.

En paralelo, se ejecutará la mejora de las escaleras del predio, con tareas de acondicionamiento para reforzar condiciones de seguridad y transitabilidad.

En una etapa posterior, el operativo abarcará el anfiteatro y su entorno inmediato, con saneamiento integral de gradas y sectores linderos.

También se intervendrán los juegos infantiles mediante pintura y ajuste de piezas, y se trabajará en los sanitarios para dejarlos en condiciones óptimas de uso.

Este esquema replica el criterio aplicado a comienzos de enero en la plaza Almeida, frente al río Gualeguaychú y a los Galpones del Puerto, donde se realizó una recuperación completa de paredones y estructuras circundantes. La continuidad de estas acciones consolida una política de conservación sistemática del patrimonio urbano.