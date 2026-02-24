Denuncian que en Santa Elena "hay una seguidilla" de ataques armados a la Brigada de Abigeato

La brigada de El Quebracho, de la localidad de Santa Elena sufrió por cuarta vez, el ataque contra sus funcionarios. “Esa zona viene azotada por esta cuestión”, lamentó el Director de Delitos Rurales.

El primer hecho se registró en el 2018, en el campo de Santa Sofía, cuando pierde la vida un brigadista, el cabo Martín López, durante un control de cazadores solicitado por el dueño del campo.

El segundo hecho fue por los primeros días del mes de enero de 2025, durante el control de una escuela rural. “La brigada que acudió a este llamado sufrió en esa situación el disparo de armas de fuego. Se logró detener a los responsables y se secuestraron armas”, recordó.

El tercer hecho se produjo en El Ceibo, un predio de unas cinco mil hectáreas. “El personal estaba haciendo vigilancia y tareas preventivas. Fueron recibidos con armas de fuego. Resultaron ilesos porque los protegió el chaleco balístico”, señaló.

El último hecho se produjo el domingo pasado, en el establecimiento rural Santa Sofía, de más de siete mil hectáreas. Los efectivos iniciaron a las 16 horas la recorrida preventiva.

Cerca de las 20 horas, “escucharon el ruido de pastizales y detonaciones de armas de fuego. En esas detonaciones fueron alcanzados dos funcionarios que estaban de recorrida”, explicó.

Uno de ellos fue herido en el hombro derecho mientras que el segundo, fue impactado en su pierna derecha.

“Los funcionarios se defendieron y efectuaron disparos de arma de fuego y dieron aviso al oficial de guardia que estaba en las afueras del campo en el acceso vecinal”

Tras esto, el dueño del campo y los efectivos lograron sacar a los heridos del lugar y llevarlos al hospital local de Santa Elena.

Las lesiones fueron leves, se considera que correspondientes a cartuchería de recarga. “Era una munición muy pobre, muy superficial en los tejidos blandos”, indicó.

La Justicia ordenó el secuestro de diferentes elementos relacionados a la causa para la investigación.

“Se estuvo trabajando intensamente con la jefatura departamental. Estamos aguardando la resolución de la fiscalía para ver si tenemos novedades en el día de la fecha”, subrayó.