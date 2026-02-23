“En 23 años, nunca vi esto”, asegura un prestador turístico de Gualeguaychú

Agustín Rosado, integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, manifestó en RADIO MÁXIMA que finaliza una temporada “de fines de semana”, y agregó que en 23 años “nunca vi este nivel de tranquilidad” entre lunes y viernes durante el verano.

Rosado dijo también que Gualeguaychú debe apuntar al turismo de eventos y arriesgó que será “un quiebre” el predio simil “Movistar” que se construye en Boulevard De León.

“La hotelería, esta semana estuvo mejor de lo que había sido la temporada pasada. La gente elije quedarse en los complejos”, observó el gastronómico y dirigente de la AHGRA.

En tanto que, sobre emprendedores de otros rubros, como esparcimiento y gastronomía, indico que “Se vieron resentidos como el año pasado. Salir a comer se ha transformado casi en un lujo. No todos lo pueden hacer”, declaró.

El consumo “per capita” es reducido, definió. Los platos y las bebidas se piden para compartir. “Vemos muchos turistas y no lo vemos reflejado en las mesas, salen solo a caminar”, agregó.

Además, indicó que los turistas se inclinaron por alojarse esta temporada en los complejos con piletas. También aseguró que algunas cifras se revirtieron respecto del año pasado.

Mejor alojamiento que restaurantes

“Todos los autos están en los complejos. En Pueblo Belgrano lo comentan los prestadores, que se revirtió el margen de gente que antes salía a comer. Antes salía un 80 por ciento, hoy sale un 20 por ciento, y el resto se queda”, expresó.

Rosado definió que el consumo “está aplastado” y que la situación de quietud “es general”.

“Yo recorro mucho para no quedarme comentando solo lo que es zona de Costanera. Entre semana, de lunes a viernes, al mediodía de toda la temporada, en 23 años nunca vi este nivel de tranquilidad. Estamos todos muy complicados”, lamentó.

“El predio de Boulevard De León puede ser un quiebre para el turismo, con dos eventos mensuales puede ser una transformación para Gualeguaychú. Todavía no hemos podido hablar con el dueño. Se habla de que entran 30 mil personas ahí adentro”, manifestó Rosado acerca del complejo estilo “Movistar” que se levanta en el barrio del club Tiro Federal, sobre el cual no existe información oficial todavía.