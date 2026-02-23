 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale VACUNACIÓN

Convocan a completar el calendario obligatorio de vacunas antes del inicio de clases

La subsecretaría de Salud recuerda la importancia de revisar el carnet y completar las dosis obligatorias para niños de 5 y 11 años, con el fin de prevenir enfermedades y garantizar un inicio del ciclo lectivo seguro.

23 Feb, 2026, 18:01 PM

De cara al inicio del ciclo lectivo en Entre Ríos, la subsecretaría de Salud del Gobierno de Gualeguaychú insta a las familias a completar el esquema de vacunación obligatorio en niños y adolescentes que comienzan una nueva etapa escolar. El objetivo es garantizar un ingreso seguro a las instituciones educativas y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles.

 

En este sentido, se solicita revisar el carnet de vacunación y, en caso de tener dosis pendientes, acercarse al CAPS, CIC o Nodo más cercano. Todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias, no requieren orden médica y se encuentran disponibles en los efectores públicos.

 

De acuerdo con el calendario vigente, los niños nacidos en 2021 (5 años) deben recibir las vacunas Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas), Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y tos convulsa), IPV (poliomielitis) y Varicela. En tanto, quienes nacieron en 2015 (11 años) deben aplicarse las dosis de Triple Bacteriana Acelular, Meningococo y Virus del Papiloma Humano (VPH), en este caso en una única dosis.

 

Desde el área sanitaria recuerdan que la vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino que también reduce la circulación de virus y bacterias, previniendo brotes en el ámbito escolar. Muchos niños pueden cursar enfermedades sin síntomas y, aun así, transmitirlas.

 

Asimismo, completar los esquemas en esta etapa permite sostener la efectividad de las vacunas administradas durante la infancia, mediante refuerzos o dosis únicas según corresponda. La vacunación constituye una herramienta fundamental para el cuidado de la salud individual y colectiva.

 

El Gobierno de Gualeguaychú continúa fortaleciendo las acciones de prevención y promoción de la salud, acompañando a las familias para garantizar un inicio de clases seguro.

VACUNACIÓN

