Guale MALTRATO ANIMAL

Interviene la Justicia contra un hombre que le pegó a un perro indefenso

Se conoció el caso por un video que se viralizó. El hombre fue identificado. Ocurrió en barrio Totó Irigoyen.

24 Feb, 2026, 21:15 PM

La Policía y la Justicia tomaron intervención, tras conocerse un video donde un hombre aparece pegándole con un palo a un perro que se encontraba en el piso.

 

El indignante video muestra el episodio ocurrido en una vivienda del barrio Totó Irigoyen, zona sur de Gualeguaychú, donde vive el hombre de 65 años que aparece en el acto violento.

 

Por decisión del fiscal Lucas Pascual, la Policía se llevó de la casa tres perros de tamaño mediano.

 

La actuación se realizó de oficio por maltrato hacia el can amarillo y negro. El violento propietario fue identificado.

 

Según pudo saber MÁXIMA, el hombre tiene en su historial tiene reiterados ingresos a Jefatura e inclusive a la antigua UP 2 . Algunos robos, hurtos (diversas calificaciones simples y agravadas).

Temas

MALTRATO ANIMAL INDIGNANTE Justicia PERROS VIDEO VIOLENTO

