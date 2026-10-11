La Municipalidad de Gualeguaychú refuerza la prevención ante las lluvias intensas

El fenómeno climático de El Niño aumenta la probabilidad de lluvias abundantes en la región durante la primavera y el verano. Frente a este escenario, el Gobierno de Gualeguaychú sostiene acciones preventivas y recuerda a la comunidad las principales recomendaciones para reducir riesgos ante posibles tormentas intensas, anegamientos y crecidas.

A través de las áreas operativas y la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, se realiza el seguimiento de la información meteorológica e hidrológica, mientras se desarrollan tareas de mantenimiento del sistema de desagües y se fortalecen los mecanismos de coordinación para responder ante eventuales emergencias.

Recomendaciones para los vecinos

Para prevenir inconvenientes durante episodios de lluvias intensas, se recomienda:

- Mantener limpios los techos, las canaletas, las rejillas y los desagües domiciliarios para facilitar el escurrimiento del agua.

- Evitar sacar residuos a la vía pública cuando se anuncien tormentas, ya que pueden obstruir las bocas de tormenta.

- Asegurar objetos sueltos en patios, balcones y espacios exteriores que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.

- Evitar circular durante las tormentas, salvo que sea necesario, y no permanecer debajo de árboles ni cerca de postes o cables eléctricos.

- Ante el ingreso de agua en la vivienda, desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro únicamente si puede hacerse de manera segura.

- Consultar los pronósticos y las alertas oficiales, y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Prevención y trabajo articulado

La preparación anticipada y la colaboración de la comunidad son fundamentales para reducir los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos. Por eso, el Gobierno de Gualeguaychú continuará con el monitoreo de las condiciones climáticas y la implementación de medidas preventivas, con el objetivo de proteger a los vecinos y minimizar posibles inconvenientes.

Ante cualquier inconveniente, dudas o imprevistos, podés comunicarte con Defensa Civil Gualeguaychú al teléfono fijo 103 o al celular +54 3446 62-8885.

Municipalidad de Gualeguaychú