Cada vez tiene mayor ocupación la combi con pacientes que viajan a Concepción del Uruguay

La enfermera Estefanía Villanueva dijo en RADIO MÁXIMA que los pacientes llegan a la combi por los médicos, ALCEC o Desarrollo Humano de la Municipalidad.

La propuesta logró ampliar el servicio y permite brindar mayor asistencia a los pacientes. “Se inició desde agosto del año pasado, y hasta ahora se ha estado trabajando más que nada para hacer radioterapia. Ahora podemos traer a la gente que ha terminado, para hacer un seguimiento de control, o quimioterapias”, explicó.

La "combi" o Unidad de Traslado para pacientes oncológicos de Gualeguaychú es un servicio municipal gratuito que lleva pacientes a Concepción del Uruguay para tratamientos.

La unidad consta de 19 asientos en total. Por consultas, quienes deseen conocer más información sobre la asistencia a pacientes, deben comunicarse al teléfono: 3446-350425

“El servicio es para todos, independientemente de que tenga obra social o no. Es fundamental que se sepa que también se ayuda desde Desarrollo en lo que es alimentación y traslado. Es un trabajo en equipo”, resaltó Villanueva.

En el marco de la asistencia, desde el espacio también se generó un proyecto de encuentros semanales, que se realizan todos los martes, para “acompañar a través de juegos, música y bailes”, con el objetivo de estimular la motricidad y la salud mental de los pacientes oncológicos. “El momento que pasan no es fácil y se ha generado un grupo maravilloso”, expresó Villanueva.