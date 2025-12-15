 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TENENCIA RESPONSABLE

Se realizó un operativo por equinos sueltos en la vía pública

La Brigada de Prevención de Delitos Rurales y la Dirección de Veterinaria Municipal, llevaron adelante un operativo para retirar de la vía pública a dos equinos que se encontraban deambulando sin control.

15 Dic, 2025, 19:03 PM

El procedimiento se realizó tras recibir múltiples llamados telefónicos de vecinos que alertaban sobre la presencia de caballos sueltos. Cabe destacar que los mismos equinos ya habían sido vistos días atrás en la zona del Acceso Sur.

 

Ante este escenario, personal de la Dirección de Veterinaria del Gobierno de Gualeguaychú y de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales actuaron de manera conjunta para la retención y posterior traslado de los animales a la Reserva Natural Las Piedras.

 

Los animales permanecerán alojados en la reserva hasta tanto sus propietarios regularicen la situación, en el marco de la infracción a la Ordenanza Nº12.969/24, y cumplan con los requisitos establecidos para su retiro.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

TENENCIA RESPONSABLE DELITOS Municipalidad PROCEDIMIENTO

