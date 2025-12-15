Se realizó un operativo por equinos sueltos en la vía pública

El procedimiento se realizó tras recibir múltiples llamados telefónicos de vecinos que alertaban sobre la presencia de caballos sueltos. Cabe destacar que los mismos equinos ya habían sido vistos días atrás en la zona del Acceso Sur.

Ante este escenario, personal de la Dirección de Veterinaria del Gobierno de Gualeguaychú y de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales actuaron de manera conjunta para la retención y posterior traslado de los animales a la Reserva Natural Las Piedras.

Los animales permanecerán alojados en la reserva hasta tanto sus propietarios regularicen la situación, en el marco de la infracción a la Ordenanza Nº12.969/24, y cumplan con los requisitos establecidos para su retiro.

Municipalidad de Gualeguaychú