Cambios en la Policía de Gualeguaychú: Urroz Denaday asume en la Jefatura

El comisario Ramiro Urroz Denaday, que se desempeñara como subjefe, se hará cargo de la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.

Urroz Denaday reemplazará el comisario mayor y abogado Luis Báez, quien deja la Jefatura de Gualeguaychú y asumirá como Subdirector de la Dirección General de Departamentales del Uruguay.

Por otra parte, el comisario inspector Mauricio Asler asumirá como nuevo subjefe, en reemplazo de Urroz Denaday.

Despedida

En palabras de despedida, Báez manifestó que “quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de los medios de comunicación que, con responsabilidad y compromiso, han acompañado la labor de la Jefatura de Policía a lo largo de esta gestión. El trabajo conjunto ha sido clave para mantener informada a la comunidad”.

“Mi alejamiento del cargo se debe a que he sido designado como Subdirector de la Dirección General de Departamentales del Uruguay, responsabilidad que asumo con el mismo compromiso y vocación de servicio”, agregó.

Dijo también que “me voy con la tranquilidad de haber conducido esta Jefatura con responsabilidad al servicio de los vecinos, y con un profundo reconocimiento al personal policial y la ciudadanía. Muchas gracias por el apoyo y el acompañamiento

