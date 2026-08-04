Hospitalizaron a un interno de la UP9 por un caso de tuberculosis

Un interno de la Unidad Penal número 9 de Gualeguaychú fue internado en el Hospital Centenario, tras detectarse un caso positivo de tuberculosis, pudo saber MÁXIMA.

El interno estaba alojado en el pabellón A de la granja penal de El Potrero, en un lugar que alberga a 35 internos.

Las autoridades de la unidad, resolvieron el aislamiento del módulo como medida preventiva.

En total, la UP9 tiene más de 500 internos, y ante el caso de tuberculosis se analizan qué decisiones tomar con el resto de la población carcelaria y también con las visitas, para evitar un contagio masivo.