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Guale INTERNO

Hospitalizaron a un interno de la UP9 por un caso de tuberculosis

Estaba en un pabellón que contiene a 35 internos en la granja penal de Gualeguaychú.

4 Ago, 2026, 11:49 AM
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Un interno de la Unidad Penal número 9 de Gualeguaychú fue internado en el Hospital Centenario, tras detectarse un caso positivo de tuberculosis, pudo saber MÁXIMA.

 

El interno estaba alojado en el pabellón A de la granja penal de El Potrero, en un lugar que alberga a 35 internos.

 

Las autoridades de la unidad, resolvieron el aislamiento del módulo como medida preventiva.

 

En total, la UP9 tiene más de 500 internos, y ante el caso de tuberculosis se analizan qué decisiones tomar con el resto de la población carcelaria y también con las visitas, para evitar un contagio masivo.

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