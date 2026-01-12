 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale DESARROLLO HUMANO

La Feria Comunitaria Norte reunió a vecinos y emprendedores en Plaza San Martín

Con propuestas culturales, productivas y de promoción de la salud, la jornada fortaleció el encuentro comunitario y el trabajo local en el barrio.

12 Ene, 2026, 18:31 PM

En la jornada de ayer se llevó a cabo la Feria Comunitaria Norte en Plaza San Martín, una iniciativa impulsada por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla, que convocó a vecinos a compartir una tarde de encuentro, participación y disfrute en comunidad. La actividad se desarrolló entre las 18 y las 22 horas, con una amplia concurrencia de familias del barrio y zonas aledañas.

 

Durante la jornada, emprendedores locales ofrecieron una variada propuesta de panificados, indumentaria, artesanías y otros productos, promoviendo el trabajo independiente y la economía barrial. La feria se consolidó como un espacio de visibilización y fortalecimiento de proyectos productivos locales, generando oportunidades de comercialización y vínculos directos con la comunidad.

 

La propuesta también incluyó música en vivo y la participación de artistas invitados, que aportaron un marco cultural y recreativo al evento, acompañando el recorrido por los distintos stands y generando un clima festivo en el espacio público. Asimismo, se realizaron sorteos abiertos al público, incentivando la participación de quienes se acercaron a la plaza.

 

En el marco de la feria, el equipo del CAPS Cuchilla estuvo presente con un stand de promoción y prevención de la salud, donde se brindó información, orientación y recomendaciones vinculadas al cuidado integral, reforzando la importancia de acercar las políticas públicas de salud a los territorios y a los espacios comunitarios.

 

La Feria Comunitaria Norte se enmarca en las acciones que impulsa la Secretaría de Desarrollo Humano, orientadas a fortalecer la vida comunitaria, promover el uso del espacio público y acompañar iniciativas que integran lo social, lo cultural y lo productivo.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

DESARROLLO HUMANO

