Mantenimiento y reparación vial: cortes totales por trabajos de bacheo

El Gobierno de Gualeguaychú comunica la aplicación de restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano que se realizan y se realizarán esta semana debido a intervenciones sobre la calzada que demandan el cierre total o parcial del sector intervenido.

Las interrupciones totales que se realizaron a comienzo de esta semana comprenden los siguientes puntos:

Del Valle, entre 3 de Febrero y Mitre

Concordia, entre 3 de Febrero y Mitre

Maipú, entre Del Valle y Concordia

Mientras que los siguientes puntos serán intervenidos durante la jornada del martes o los días siguientes de la semana:

Montevideo 632Chalup, entre Estrada y Avenida Parque

Del Valle y Constitución

Ayacucho, entre Del Valle y 3 de Caballería

Concordia y España

Los trabajos de bacheo quedarán interrumpidos en caso de lluvias y tormentas.

Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.

Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana.

La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas MANTENIMIENTO Municipalidad REPARACIÓN RESTRICCIONES