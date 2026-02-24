Mantenimiento y reparación vial: cortes totales por trabajos de bacheo

El Gobierno de Gualeguaychú comunica la aplicación de restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano que se realizan y se realizarán esta semana debido a intervenciones sobre la calzada que demandan el cierre total o parcial del sector intervenido.
Las interrupciones totales que se realizaron a comienzo de esta semana comprenden los siguientes puntos:
- Del Valle, entre 3 de Febrero y Mitre
- Concordia, entre 3 de Febrero y Mitre
- Maipú, entre Del Valle y Concordia
Mientras que los siguientes puntos serán intervenidos durante la jornada del martes o los días siguientes de la semana:
- Montevideo 632Chalup, entre Estrada y Avenida Parque
- Del Valle y Constitución
- Ayacucho, entre Del Valle y 3 de Caballería
- Concordia y España
Los trabajos de bacheo quedarán interrumpidos en caso de lluvias y tormentas.
Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.
Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana.
La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.
Municipalidad de Gualeguaychú