El jueves se movilizarán adjudicatarios de “Las Ramas”: 58 viviendas estancadas en Gualeguaychú

Este jueves a las 8, se movilizarán hacia la Dirección de Viviendas, en calle Cervantes, vecinos adjudicatarios del barrio Las Ramas, ante la paralización de las obras y la falta de precisiones desde hace años.

Del ambicioso plan de 500 viviendas, un total de 58 se encuentran con avances de entre el 50 y el 70 por ciento, pero desde el gobierno nacional se informó en diciembre del año pasado que no habrá apoyo para esa obra, lo que llevó al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, a iniciar gestiones para financiamiento alternativo.

Verónica Benítez, una de las adjudicadas, manifestó en RADIO MÁXIMA que “hace tres años salimos adjudicatarios, cada familia lleva esperando entre 25 a 35 años. Nos llamaron y nos informaron que habíamos salido seleccionados y que estaban tomando familias desde los años 2001 y 2002, hicimos todos los trámites”.

Agregó que varios adjudicatarios ofrecieron trabajar para finalizar las casas. En estos días, circuló un video sobre una posible usurpación.

Falta una inversión millonaria

El subsecretario de Gestión Urbana y Vivienda de la Municipalidad, Ariel Destéfano, dijo en MÁXIMA que “estamos gestionando precisiones técnicas, a fin de año teníamos la esperanza de que la Nación podía colaborar y ahora ya no, así que estamos buscando alternativas es un despropósito iniciar obras de semejante escala…porque iniciar 525 y no terminar ninguna…era preferible ir haciendo de a 20…”.

Explicó que “la obra incluye la distribución de servicios en las manzanas interiores, tampoco estaba resuelto en los convenios originales los temas de agua y de energía, agua requiere un pozo, la cloaca hay que hacer el enlace con el resto de los barrios, Energía eléctrica está en la zona y faltan temas a resolver los números que estamos viendo, exceden el presupuesto municipal, son miles de millones de pesos. El intendente está haciendo gestiones por otros canales…”.

El barrio se encuentra en zona noroeste de la ciudad, en cercanías de calle Tula Costa y Boulevard De María.