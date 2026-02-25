 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale REUNIÓN DE GABINETE

“Más trabajo, orden y gestión”, las exigencias de Davico a su equipo

El intendente Mauricio Davico se reunió con su gabinete y remarcó los objetivos planteados para 2026. Insistió en la responsabilidad “de cuidar y optimizar los recursos públicos”.

25 Feb, 2026, 19:36 PM

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, encabezó en la mañana de este miércoles una reunión de gabinete en el recinto del Concejo Deliberante, acompañado por la viceintendenta, Julieta Carrazza y el jefe de Gabinete, Luciano Garro.

 

Del encuentro participaron secretarios, subsecretarios, directores, responsables de distintas áreas municipales y concejales del oficialismo, en una jornada de trabajo donde se trazaron lineamientos y objetivos para el año en curso.

 

Durante la reunión, el intendente fue enfático en la necesidad de optimizar los recursos y fortalecer la gestión para continuar brindando respuestas concretas a los vecinos. “La ciudad se transforma con obras y ordenamiento”, afirmó Davico, al tiempo que sostuvo que “se debe perfeccionar la gestión” porque “tenemos todo para seguir mejorando la ciudad”.

 

El jefe comunal detalló que los ejes de trabajo estarán centrados en la prestación de servicios integrales, con foco en asfalto, luminarias y agua potable, áreas consideradas estratégicas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, remarcó la importancia de reforzar las acciones vinculadas a la seguridad y a la contención de las necesidades sociales.

 

En un mensaje directo al equipo de gobierno, Davico exigió más trabajo, orden y gestión. “Los vecinos nos pusieron en este lugar para trabajar, para escuchar sus planteos y para darles soluciones efectivas”, expresó.

A dos años de gestión, el Intendente valoró que “somos un equipo consolidado”, pero llamó a “redoblar los esfuerzos”, profundizar los planes en desarrollo y sostener la rigurosidad de los controles para garantizar que cada acción se ejecute correctamente y sin excusas.

 

Finalmente, Davico destacó que la mayoría de los proyectos se concretan con fondos genuinos del Municipio, por lo que insistió en la responsabilidad de cuidar y optimizar los recursos públicos. En ese sentido, motivó a los funcionarios a seguir profundizando el trabajo realizado durante la primera mitad de la gestión y a mantener el compromiso con una administración ordenada, eficiente y cercana a los vecinos.

REUNIÓN DE GABINETE

