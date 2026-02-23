Se realizará una nueva jornada de capacitación en RCP

El Gobierno de Gualeguaychú, invita a los vecinos a participar de una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una herramienta fundamental para actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones de emergencia. La actividad se desarrollará el jueves 26 de febrero en el Centro de Convenciones, en dos turnos disponibles para facilitar la participación, uno a las 8 h y otro a las 10 h.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/FVX78gyQe6xDJyQJ6. Los cupos son limitados y la asignación de turnos se realizará al momento de la inscripción.

La jornada fue coordinada por la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano, en el marco del programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida” (Ordenanza 13.030/2025), que impulsa la instalación de desfibriladores en espacios públicos y la formación permanente de la comunidad.

La jornada estará a cargo de profesionales de la salud, quienes abordarán contenidos vinculados a la cadena de supervivencia, el reconocimiento de un paro cardiorrespiratorio, la correcta realización de compresiones torácicas y el uso del desfibrilador externo automático (DEA). Además, se promoverá la importancia de la prevención y la responsabilidad comunitaria ante situaciones críticas.