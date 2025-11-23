Día de la No Violencia hacia la Mujer: realizan una jornada en el Centro Cultural

En el marco del Día de la No Violencia hacia la Mujer, el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables del Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante una jornada abierta a toda la comunidad para promover la reflexión, el diálogo y la construcción de vínculos sanos. La actividad se realizará el martes 25 de noviembre, de 17 a 19 h, en el Centro Cultural Luis Luján.

La propuesta incluirá una kermesse de sensibilización, donde vecinos podrán recorrer diversos stands informativos, participar de juegos, charlas y actividades lúdicas orientadas a visibilizar la importancia del respeto, la igualdad y la prevención de las violencias por motivos de género. Además, se desarrollará un mural colectivo, invitando a la comunidad a expresarse a través del arte como herramienta de participación y construcción simbólica.

Durante la jornada participarán diferentes áreas municipales, que compartirán recursos, materiales y espacios de consulta para brindar acompañamiento y orientación. Su presencia permitirá conocer los programas y políticas públicas que el Gobierno implementa para la promoción de derechos, la protección integral y el acompañamiento a mujeres y diversidades.

Como parte de la propuesta, el evento también contará con shows musicales sorpresa, pensados para acompañar la tarde con un clima festivo, integrador y comunitario, sin perder de vista el sentido profundo de esta fecha, que invita a reflexionar y a comprometernos con la erradicación de todas las formas de violencia.

El Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más justa, igualitaria y libre de violencias, promoviendo espacios participativos que fortalezcan la convivencia y el respeto. La actividad es abierta y gratuita; se invita a asistir con equipo de mate, reposera y ganas de compartir una tarde de encuentro.

Temas GÉNERO