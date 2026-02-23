“Estoy feliz y tratando de caer sobre el reinado que recibí” expresó la Reina del Carnaval

“Voy a dejar todo para representar al Carnaval de Gualeguaychú durante todo el año”, expresó la reina en RADIO MÁXIMA. “Cuando me nombraron, mucha gente se ríe de mi reacción, no me lo esperaba”, expresó.

Sobre sus comienzos en el carnaval, la reina comentó que, en sus primeros años, “mi papá me tenía prohibido ir al carnaval, mi mamá cero carnavalera y cuando me voy a estudiar, a los 18 años, fue un antes y un después en mi vida”.

Mary Ann empezó a concurrir como público cada noche del espectáculo. “Me encantó. Siempre fui fanática de Mary Mary, a morir”.

“Un día expresé que tenía ganas de salir pero que me moría de vergüenza”. Finalmente, un amigo la llevo a la previa del Carnaval, en el año 2022.

“Al fin semana siguiente fui a pedir traje y salí. En 2023 me anoté y quedé como titular. Debuté siendo bastonera. Fue una decisión arriesgada y dije que están locos. Se ve que vieron algún potencial. Fue cortito mi paso por el carnaval, este es mi cuarto año”, relató.

Sobre su salud, la reina, manifestó que el lunes próximo, deberá someterse a una operación en su ojo izquierdo. Contó que fue diagnosticada con “orzuelos encapsulados”.

“Sabía que mi ojo izquierdo no estaba bien, será que los nervios también influyen. Hoy estoy muy mal y el lunes que viene me opero. En el ojo izquierdo se me volvió a formar un orzuelo, y también está encapsulado como estaba antes”.