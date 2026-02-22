 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale DESPEDIDA

El domingo 1 de marzo se despide el carnaval en la costanera

El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a participar de esta jornada especial de la Fiesta Nacional que distingue a la ciudad y la posiciona como uno de los principales destinos culturales y turísticos del país.

22 Feb, 2026, 15:10 PM

El domingo 1 de marzo, desde las 20:30 h, la Costanera será escenario de “Y que viva el Carnaval”, una propuesta que celebrará la identidad carnavalera de la ciudad frente al río.

 

El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a participar de esta jornada especial, en el marco del Carnaval, la Fiesta Nacional que distingue a la ciudad y la posiciona como uno de los principales destinos culturales y turísticos del país.

 

La actividad comenzará en los Obeliscos y se extenderá hasta la explanada de Plaza Almeida. El desfile estará encabezado por la Batería Aplanadora, integrante de la comparsa Marí Marí, junto a pasistas invitadas que aportarán brillo y color a la noche. Además, contará con la participación especial de Toque de Samba, también perteneciente a Marí Marí, que sumará toda la fuerza de la percusión y el espíritu carnavalero.

 

El evento dispondrá de cantinas con propuestas gastronómicas, en un ambiente familiar y festivo, consolidando a la Costanera como punto de encuentro durante la temporada estival.

 

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se reafirma el compromiso de acompañar y fortalecer las expresiones culturales locales, poniendo en valor al Carnaval como Fiesta Nacional y como una de las máximas expresiones de la identidad y el orgullo de la ciudad.

DESPEDIDA

