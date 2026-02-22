 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale BUENA NOTICIA

Operación exitosa: se recupera el camionero víctima de un grave siniestro

El joven camionero gualeguaychuense, Santiago Neifert, sufrió un grave siniestro vial en el kilómetro 925 de la Ruta Nacional 12 en Saladas, Corrientes, el 8 de enero. Ahora fue operado en Arrecifes

22 Feb, 2026, 11:07 AM

La cirugía abordó los traumatismos generados en la cadera y pierna izquierda. Tras cinco horas de quirófano y permanecer luego en Terapia Intensiva, Santiago será trasladado a la habitación que ocupaba antes de la cirugía.

 

 

 

“Queremos destacar y valorar el trabajo y seguimiento que han realizado y realizan constantemente el equipo de traumatología y la secretaria de Salud, Nadia Zanzottera. Mil gracias a los doctores Santiago Monina y Juan Ignacio Cosentino, quienes llevaron adelante los procedimientos. Nos sentimos orgullosos por su atención y profesionalismo”, expresa Ana Martín, pareja de la víctima, y agrega que “es maravilloso saber que Arrecifes cuenta con profesionales de ese calibre”.

 

La mujer destaca también el excelente trabajo de todo el personal de enfermería, camilleros y maestranza, además del agradecimiento “a todos los que nos sostienen la mano desde que comenzó esta odisea. Mil gracias, sin ustedes no hubiera sido posible nada”, expresa.

 

Neiffert deberá recuperarse para enfrentar una nueva cirugía.

BUENA NOTICIA

