Sin lluvias ni tormentas en Gualeguaychú, se informa el cese de alerta amarilla

Pasadas las 19 horas, desde el Servicio Meteorológico Nacional se informó el cese de alertas para toda la zona sur de Entre Ríos.
Con una sensación térmica que a esa hora alcanzaba los 32.4 °C y un 70% de humedad “las condiciones tienden a estabilizarse y no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia”, agrega el informe.
Persiste la posibilidad de chaparrones y una baja probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y noche de este martes, pero sin alertas vigentes
