Guale TIEMPO

Sin lluvias ni tormentas en Gualeguaychú, se informa el cese de alerta amarilla

Aunque aún persiste la posibilidad de lluvias para la noche de este lunes y también martes, el Servicio Meteorológico Nacional informó el cese de alerta para varias zonas, entre ellas, Gualeguaychú.

23 Feb, 2026, 19:38 PM

Pasadas las 19 horas, desde el Servicio Meteorológico Nacional se informó el cese de alertas para toda la zona sur de Entre Ríos.

Con una sensación térmica que a esa hora alcanzaba los 32.4 °C y un 70% de humedad “las condiciones tienden a estabilizarse y no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia”, agrega el informe.

 

Persiste la posibilidad de chaparrones y una baja probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y noche de este martes, pero sin alertas vigentes

TIEMPO

