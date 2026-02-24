“Esperamos iniciar pronto la reconstrucción definitiva”: avanza la reparación del Teatro Gualeguaychú

Destéfano explicó que se avanzó en un informe junto a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, para continuar con la reconstrucción del Teatro.

“La semana pasada llegamos a un informe con la comisión de patrimonio, sobre todo para la reconstrucción de la estructura A partir de eso estamos realizando las compras de materiales específicos”, señaló.

El profesional reconoció que en un principio hubo diferencias para la articulación del proceso, sin embargo, los pedidos de la madera específica lograron concretarse. “Es una madera particular y todavía no tenemos fecha de entrega”, señaló.

Fumigación y control de humedad

Antes de avanzar con la obra, Destefano indicó que también se están llevando adelante tareas preventivas para el control de plagas y de humedad, mediante un sistema de ventilación.

“Se está gestionando la fumigación antes de que se reconstruya. También se analiza la ventilación para evitar la concentración de humedad, que fue una de las culpables de esta situación”, explicó el profesional.