Plan para matar a ministro, fiscal y juez: postergan el juicio contra Leonardo Airaldi

El juicio contra Leonardo Airaldi, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, por narcotráfico se postergó para comienzos de marzo. La medida fue determinada en las últimas horas y podría estar vinculada a la nueva acusación que afronta el ex funcionario por contratar a un sicario para matar a un juez, un fiscal y al ministro de Seguridad provincial.

Este martes 24 de febrero se aguardaba que se dé inicio al debate oral contra Airaldi y otros 13 procesados por haber operado entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná una organización narco. La acusación contra el ex titular es de ser líder, proveedor y financiador de dicha banda.

Las autoridades destacan que, en su rol, Airaldi distribuía tareas, administraba recursos humanos y materiales, además de emitir órdenes. Otro punto mencionado es que disponía de medios financieros y logísticos para la adquisición, transporte, distribución y venta de drogas.

Ahora, a la espera del inicio del juicio, fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la primera audiencia se postergó para el próximo martes 3 de marzo en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

En la actualidad, Airaldi afronta una nueva acusación. Se supo que está detrás de una trama criminal al haberle pagado a un sicario uruguayo para que asesine en Punta del Este al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal Ignacio Candioti. El pago habría sido de USD 40 mil.

A su vez, se determinó que en el macabro plan también quería matar al ministro de Seguridad entrerriano Néstor Roncaglia.

El dato surgió a partir del testimonio de un recluso ligado al narcotráfico, quien aportó la información ante la Justicia federal.

Por este caso, el ex titular se encuentra acusado del delito de amenazas y plan de atentado y la causa se tramitará en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, y actúa el fiscal Pedro Rebollo.

“Son actuaciones diferentes”, detallaron a NA respecto a la posible vinculación entre ambas causas.

