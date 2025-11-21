Bomberos Voluntarios Gualeguaychú celebrarán su 59° aniversario con una jornada abierta

“Esta fecha representa un hito para la historia de la institución, por tratarse del primer cuartel de Bomberos Voluntarios de la provincia de Entre Ríos”, destacó Jorge Arce en RADIO MÁXIMA.

La invitación está abierta a toda la familia, con entrada Libre y Gratuita.

Desde las 14 horas, lo móviles comenzarán a movilizarse hacia el mercado Munilla, y se espera la mayor concurrencia hacia las 17. “Va a haber distintas novedades y una banda musical”, agregó.

Los ciudadanos podrán recorrer stands informativos, conocer de cerca el trabajo diario de los bomberos y compartir con el personal.

Habrá exposición de móviles y equipamiento, además de demostraciones operativas de las brigadas de rescate vehicular y rescate en altura, donde se mostrarán procedimientos reales de intervención.

“Esperamos que para el domingo tengamos sol para mostrar el cuartel de bomberos que tenemos”, remarcó Arce.