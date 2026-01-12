La Cooperativa Eléctrica suspendió el proceso electoral en curso

El comunicado de la Cooperativa Eléctrica es el siguiente:

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. informa a los asociados y a la comunidad que, por decisión unánime, ha resuelto aprobar la suspensión del proceso electoral en curso y disponer un nuevo llamado a asamblea, en resguardo de la legalidad, la transparencia y el pleno ejercicio de los derechos de los asociados.

La medida se adopta ante la detección de incumplimientos a requisitos estatutarios y reglamentarios en la presentación de listas, lo que impide garantizar un proceso electoral válido y ajustado a derecho.

Las nuevas fechas y condiciones del llamado a asamblea serán comunicadas oportunamente por los canales institucionales correspondientes.

Consejo de Administración

Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda.