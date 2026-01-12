El Municipio ejecuta mejoras con aporte de materiales a lo largo de 2 km de calle Florida

El Gobierno de Gualeguaychú desarrolla una intervención integral sobre calle Florida, en el tramo comprendido entre Maestra María Torrilla y el Acceso Sur, con una extensión total de dos kilómetros y con el propósito de consolidar una vía de circulación alternativa segura y continua que conecte Urquiza al Oeste con el principal acceso de la ciudad, algo que contribuirá a aliviar la presión vehicular sobre otras arterias que presentan una elevada demanda de tránsito.

El operativo se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, con personal y equipamiento propio, e incluye el empleo de una motoniveladora de gran porte destinada al perfilado de la traza, además de un camión volcador Iveco que fue cedido por el Regimiento al Municipio para facilitar el traslado y descarga de materiales sobre la calzada.

Las labores comprenden el vuelco controlado de broza a lo largo del camino, su posterior distribución manual y mecánica, y el trabajo técnico de nivelación con maquinaria pesada, lo que permite recuperar la geometría de la superficie, corregir irregularidades, conformar pendientes adecuadas, además de dejar una huella más estable para el tránsito diario, con un resultado visible en la uniformidad del suelo y en la mejora de la rodadura en cada tramo intervenido.

El esquema de trabajo incluye mantenimiento vial con aportes de materiales, una metodología que permite recuperar superficies, consolidar trazas y extender la vida útil de calles que no cuentan con pavimento.

En ese marco, se realiza un repaso general de toda la calzada y se incorpora broza como material de refuerzo, con el objetivo de mejorar la capacidad portante de las calzadas y garantizar una circulación más segura para vehículos particulares.

En este sentido, la distribución del material se ejecuta de manera uniforme, ajusta el nivel de las pendientes y mejora el estado previo de cada tramo.

De forma complementaria, se lleva adelante el perfilado integral, una tarea que consiste en el nivelado y conformación de la calzada mediante el uso de maquinaria pesada, entre ellas una motoniveladora de gran porte.

Además de optimizar la circulación, el trabajo técnico sobre estos suelos resulta también clave para optimizar el comportamiento de las calles frente a lluvias intensas y tránsito sostenido.

Los aportes de materiales para calles refieren a la incorporación planificada de recursos, en este caso broza, utilizados para reparar, mejorar y sostener la transitabilidad de caminos urbanos.

Este tipo de acciones resulta fundamental en sectores donde el suelo requiere mantenimiento periódico para sostener condiciones adecuadas de uso.

Municipalidad de Gualeguaychú