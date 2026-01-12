Bomberos sofocaron otro incendio en el Ecoparque

Este lunes por la tarde se produjo un incendio en un sector del ecoparque, aunque de menor magnitud que el anterior ocurrido hace algunos días.

Primeramente, se dirigieron hacia el lugar los móviles 29 y 17 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Luego se sumó en apoyo el móvil 31 de Bomberos, y además una unidad cisterna de la Municipalidad de Gualeguaychú para el abastecimiento de agua.

El incendio fue controlado en unos 40 minutos, y luego se realizaron tareas de enfriamiento.

Finalmente, se procedió a la verificación de la superficie, control de los móviles y posterior retorno al cuartel.