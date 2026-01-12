El camionero gualeguaychuense fue trasladado al Hospital Centenario

Marisol Neifert, hermana de Santiago, dijo en RADIO MÁXIMA que tras varios días de incertidumbre, “el intendente Davico resolvió el traslado a Gualeguaychú”. "Para destacar el acompañamiento de la Municipalidad de Gualeguaychú", remarcó Marisol.

"Recién llegamos de Corrientes, estamos por ir al hospital Centenario, lo trasladaron este domingo y llegó a la una de la mañana. El traslado lo resolvió el intendente Palito Davico, que se ofreció para lo que nos haga falta. Desde acá tuvieron que ir a buscarlo a Corrientes", comentó la hermana del camionero.

"Empezamos a llamar a todas las comisarías de Corrientes y llego a la Comisaría de Saladas, Corrientes. Me dicen que estaba grave por un accidente entre Saladas y San Roque, y ahí lo derivan al hospital Escuela José de San Martín de Corrientes", confirmó Marisol.

Ana Martín, pareja del camionero

"Llegamos a Corrientes el viernes junto con Marisol Neifert", comentó.

"Su hermano Santiago estaba trabajando en negro, no tenía ART ni nada, y necesitábamos materiales que nos pedían para la cirugía, además de una transfusión de sangre", aclaró Ana Martín.

Fractura de pelvis, fractura expuesta en la pierna izquierda y fractura en pierna derecha es lo que tiene Santiago Neifert.

"Nosotros no teníamos la documentación de él, yo me vuelvo a comunicar con la dueña del transporte y se niega a darme DNI, celular, bolso, y se retira del hospital, que todo lo iban a arreglar los abogados, ni siquiera preguntó cómo estaba Santiago", contó Ana acerca de cuando sucedió el hecho.

"En el hospital nos dijeron que como Santiago no tiene domicilio en Corrientes, no lo podían atender más. Ahí resolvimos visualizar todo el problema en redes y la gente de inmediato empezó a ayudarnos, uno gente que me transfirió y así podemos seguir con los gastos", concluyó Ana.