 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CAMIONERO

El camionero gualeguaychuense fue trasladado al Hospital Centenario

El camionero gualeguaychuense Santiago Neifert, de 35 años, fue trasladado desde Corrientes al hospital Centenario de Gualeguaychú, donde llegó a la una de este lunes.

12 Ene, 2026, 09:29 AM

Marisol Neifert, hermana de Santiago, dijo en RADIO MÁXIMA que tras varios días de incertidumbre, “el intendente Davico resolvió el traslado a Gualeguaychú”. "Para destacar el acompañamiento de la Municipalidad de Gualeguaychú", remarcó Marisol.

 

"Recién llegamos de Corrientes, estamos por ir al hospital Centenario, lo trasladaron este domingo y llegó a la una de la mañana. El traslado lo resolvió el intendente Palito Davico, que se ofreció para lo que nos haga falta. Desde acá tuvieron que ir a buscarlo a Corrientes", comentó la hermana del camionero.

 

"Empezamos a llamar a todas las comisarías de Corrientes y llego a la Comisaría de Saladas, Corrientes. Me dicen que estaba grave por un accidente entre Saladas y San Roque, y ahí lo derivan al hospital Escuela José de San Martín de Corrientes", confirmó Marisol.

Ana Martín, pareja del camionero

"Llegamos a Corrientes el viernes junto con Marisol Neifert", comentó.

 

"Su hermano Santiago estaba trabajando en negro, no tenía ART ni nada, y necesitábamos materiales que nos pedían para la cirugía, además de una transfusión de sangre", aclaró Ana Martín.

Fractura de pelvis, fractura expuesta en la pierna izquierda y fractura en pierna derecha es lo que tiene Santiago Neifert.

 

"Nosotros no teníamos la documentación de él, yo me vuelvo a comunicar con la dueña del transporte y se niega a darme DNI, celular, bolso, y se retira del hospital, que todo lo iban a arreglar los abogados, ni siquiera preguntó cómo estaba Santiago", contó Ana acerca de cuando sucedió el hecho.

 

"En el hospital nos dijeron que como Santiago no tiene domicilio en Corrientes, no lo podían atender más. Ahí resolvimos visualizar todo el problema en redes y la gente de inmediato empezó a ayudarnos, uno gente que me transfirió y así podemos seguir con los gastos", concluyó Ana.

Temas

CAMIONERO Accidente ESTE DOMINGO Hospital Centenario

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso