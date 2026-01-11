 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Inscripciones abiertas para la Residencia de Gualeguaychú en La Plata

Hasta el 10 de febrero se podrán realizar las inscripciones en la Dirección de Educación para acceder a la residencia de varones destinada a estudiantes de nuestra ciudad.

11 Ene, 2026, 20:06 PM

Desde la Dirección de Educación del Gobierno de Gualeguaychú se informa que hasta el 10 de febrero de 2026 estarán abiertas las inscripciones para el Centro de Residentes de Gualeguaychú (CE.RE.GU) en la ciudad de La Plata, un espacio destinado a varones estudiantes que cursan estudios superiores en esa localidad.

 

El trámite de inscripción se realiza mediante la presentación de una planilla en la sede de la Dirección de Educación, ubicada en 25 de Mayo 718, donde se brinda orientación y acompañamiento a las familias y a los jóvenes interesados. El formulario de inscripción puede descargarse en el siguiente enlace: Planilla de inscripción

 

Para completar el proceso, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Documento de identidad (original y fotocopia).

Certificado de CUIL del alumno.

Certificado de título en trámite.

Certificado oficial de promedios de calificaciones (fotocopia autenticada).

Libreta de calificaciones (fotocopia autenticada).

Recibos de sueldo o declaración de ingresos de los padres o tutores (original y fotocopias).

Temas

INSCRIPCIONES LA PLATA Educación

