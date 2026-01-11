Inscripciones abiertas para la Residencia de Gualeguaychú en La Plata

Desde la Dirección de Educación del Gobierno de Gualeguaychú se informa que hasta el 10 de febrero de 2026 estarán abiertas las inscripciones para el Centro de Residentes de Gualeguaychú (CE.RE.GU) en la ciudad de La Plata, un espacio destinado a varones estudiantes que cursan estudios superiores en esa localidad.

El trámite de inscripción se realiza mediante la presentación de una planilla en la sede de la Dirección de Educación, ubicada en 25 de Mayo 718, donde se brinda orientación y acompañamiento a las familias y a los jóvenes interesados. El formulario de inscripción puede descargarse en el siguiente enlace: Planilla de inscripción

Para completar el proceso, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Documento de identidad (original y fotocopia).

Certificado de CUIL del alumno.

Certificado de título en trámite.

Certificado oficial de promedios de calificaciones (fotocopia autenticada).

Libreta de calificaciones (fotocopia autenticada).

Recibos de sueldo o declaración de ingresos de los padres o tutores (original y fotocopias).