Guale FOLKLORE

El gualeguaychuense Jonathan Dargain participará del 58° Festival Nacional de Malambo en Córdoba

El Malambo tiene su Fiesta Nacional en Laborde, localidad de Córdoba desde hace 58 años. Lo mejor de nuestro folkore se reúne en un solo abrazo argentino. Allí estará cumpliendo su sueño y disfrutando la experiencia, el joven Jonathan Dargain.

10 Ene, 2026, 18:57 PM

Comenzó a bailar a los 5 años, en El Potrero, con Nancy y Andrea Villagra. Pasó un tiempo y retoma la danza a los 13 años, esta vez de la mano de Marcia Cano ( su tía) en el ballet Ángel Vicente Araoz de Pueblo Belgrano, hasta el año 2007 que por cuestiones laborales debe abandonar.

 

Luego de diez años, en 2017 empieza a bailar en ballet Almas Nativas que dirige la profesora Silvia Atkins, hasta el día de hoy.

 

En 2019 en la búsqueda de aprender y perfeccionarse comienza Malambo con el profesor Felipe Bon. Este año en octubre tuvo la posibilidad de presentarse en el Festival Pre-laborde, en Nogoyá, donde se consagró Campeón Provincial en Malambo de Contrapunto y pasa a la final de Laborde en Córdoba, hacia donde viajará este fin de semana.

FOLKLORE CÓRDOBA FIESTA NACIONAL

