El gualeguaychuense Jonathan Dargain participará del 58° Festival Nacional de Malambo en Córdoba

Comenzó a bailar a los 5 años, en El Potrero, con Nancy y Andrea Villagra. Pasó un tiempo y retoma la danza a los 13 años, esta vez de la mano de Marcia Cano ( su tía) en el ballet Ángel Vicente Araoz de Pueblo Belgrano, hasta el año 2007 que por cuestiones laborales debe abandonar.

Luego de diez años, en 2017 empieza a bailar en ballet Almas Nativas que dirige la profesora Silvia Atkins, hasta el día de hoy.

En 2019 en la búsqueda de aprender y perfeccionarse comienza Malambo con el profesor Felipe Bon. Este año en octubre tuvo la posibilidad de presentarse en el Festival Pre-laborde, en Nogoyá, donde se consagró Campeón Provincial en Malambo de Contrapunto y pasa a la final de Laborde en Córdoba, hacia donde viajará este fin de semana.