Juventud ganaba 2 a 0 y el árbitro suspendió el partido tras ser agredido por jugadores del Depro

A los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Juventud Unida ganaba por 2 a 0 y empataba la serie, el árbitro Maximiliano Durán suspendió el partido tras ser agredido físicamente por jugadores de Defensores de Pronunciamiento.

De ese modo, ahora será el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal el que resuelva qué pasará con el partido suspendido.

En declaraciones a La Barra Deportiva-Radio Máxima, el árbitro Durán confirmó que recibió dos golpes, del jugador número nueve del Depro y frente a ello decidió retirarse de la cancha. Agregó que entregará un informe y también videos sobre lo sucedido dentro del campo de juego. “Es la primera vez en mi vida que me pasa algo así”, confesó el árbitro Dura.

Juventud y el Depro (Deportivo Pronunciamiento) jugaban en Gualeguaychú la vuelta de los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional. En la ida, Defensores había ganado por 2 a 0 y ahora Juventud triunfaba por la misma diferencia hasta la suspensión. Ahora será el tribunal de disciplina del consejo federal quien definirá que pasará con la resolución del partido.

Mientras tanto espera Sanjustino en semifinales al ganador de esta serie.