"Chamuyo ambiental", asegura Ricardo Luciano

"Chamuyar" es la acción detrás del arte del chamuyo. Aquellos que se dedican a "chamuyar" son como artistas de la palabra, trabajando en la elaboración de narrativas cautivadoras y convincentes.

A través del chamuyo, se establece un puente entre el hablante y el oyente, creando una interacción única y memorable.

En resumen, el chamuyo es una ventana a la habilidad argentina de envolver a otros con palabras. Más que mera palabrería, es una herramienta de persuasión y conexión que refleja la destreza de los hablantes argentinos para tejer una red de significados y emociones con cada frase que pronuncian.

En la provincia de Entre Ríos tenemos la Ley anti Fracking, pero, igual somos esquilmados por el Fracking.

LEY Nº10.477 ARTICULO 1º.- Prohíbase en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica (Fracking).

ARTÍCULO 2º.- La Autoridad de Aplicación ejercerá las acciones preventivas pertinentes y oportunas que garanticen la demanda de protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní.

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Ambiente o el organismo que en el futuro la reemplace será Autoridad de control de la presente norma.

ARTÍCULO 4º.- Invítase a las Provincias integrantes de la región asentada sobre el Sistema Acuífero Guaraní a legislar en la protección del mismo.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, etcétera.

Sala de Sesiones. Paraná, 25 de abril de 2017.-

A la luz de los hechos esta Ley es puro chamuyo.

Las plantas de lavado de arena de sílice en el sur de nuestra provincia consumen alrededor de 1.500.000 de litros de agua subterránea por hora, Ibicuy con 9.000 habitantes consume eso por día, multipliquemos los litros de agua subterránea que consumen las areneras por 8 horas de trabajo diario nos da que consumen 12.000.000 de litros por día, el equivalente a una ciudad de 72.000 habitantes, el agua que extraen es agua potable, los que conocemos la zona sabemos que no todos los pozos proveen agua potable, más de la mitad es salobre.

En Entre Ríos, también, tenemos la Ley de Aguas nº9.172, que, establece:

CAPITULO XI AGUAS SUTERRANEAS

ARTÍCULO 36º Las aguas subterráneas podrán ser de uso común o especial y serán aprovechadas de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 8º, 15º y el Capítulo VI. La Autoridad de Aplicación deberá realizar los estudios técnicos y relevamientos necesarios para determinar a) Caudal y reposición de las fuentes en las distintas cuencas de aguas subterráneas b) Grado de calidad y contaminación de las aguas c) Catastro de perforaciones en las distintas áreas provinciales.

El permiso o concesión para el uso de aguas subterráneas comenzará a regir cuando la Autoridad de Aplicación posea los estudios técnicos correspondientes que determinen la capacidad y caudal de la fuente involucrada.

El último párrafo de esta ley las autoridades provinciales LA INCUMPLEN, ninguna planta de lavado arena de sílice tiene esos estudios OBLIGATORIOS realizados, ergo son puro chamuyo en la provincia.

Otro de los daños ambientales IRREPARABLES que provoca la extracción de arena de sílice “Utilizada para el Fracking”, es la depredación de los ecosistemas de la zona, o del Ecosistema Delta, humedales, arroyos, ríos, flora y fauna están destinados a su extinción, o el extraer más de 500 camiones diarios de 45 toneladas cada uno no es la destrucción de todo ese ecosistema formado en más de 4.500 años, 4.000.000 de toneladas al año, o lo que es igual a alrededor 3.500.000 de metros cuadrados por uno de profundidad, cifra parcial ya que Marín, CEO de YPF, informo que esa cifra se va a duplica para el año 2030.

La destrucción inexorable de los caminos que no están preparados para los camiones y su pesada carga.

Otra ley que incumplen es la ley tributaria provincial y nacional, desde la provincia informan que salieron para Vaca Muerta desde Entre Ríos en 2025 -1.500.000- de toneladas de arena de sílice, PERO, en Río Negro, destino de la misma para su uso en Vaca Muerta informan que llegaron 4.000.000 de toneladas remitidas desde Entre Ríos, esto a $2.550,00 que se cobra por tonelada nos da una diferencia de posible defraudación al erario provincial de LA FRIOLERA DE PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($6.375.000.000,00), algo que denunciamos penalmente en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el Ingeniero Carlos Humberto Cadoppi Frigerio y el que suscribe.

Las autoridades responsables son, en definitiva:

UNOS CHAMUYEROS.

*Ricardo José Luciano