Los museos municipales cuentan con horario de verano

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda los horarios de verano de los museos municipales, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos y visitantes a los espacios culturales que preservan la historia, la identidad y las principales expresiones patrimoniales de la ciudad durante la temporada estival.

Azotea de Lapalma

Museo histórico emplazado en una antigua casa-quinta del siglo XIX. El espacio permite conocer aspectos de la vida cotidiana, las costumbres familiares y la organización doméstica de la época, además de valorar la arquitectura y el entorno patrimonial del lugar.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados: de 10 a 13 y de 17 a 20

Domingos y feriados: de 10 a 13

Casa de Haedo

Una de las edificaciones más antiguas de Gualeguaychú. El museo recrea la vida en los primeros años de la ciudad a través de mobiliario, objetos y elementos representativos del período colonial y la etapa fundacional.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados, domingos y feriados: de 10 a 13

Casa Natal de Fray Mocho

Espacio dedicado a la vida y obra de José Sixto Álvarez, conocido como Fray Mocho, destacado escritor y periodista nacido en Gualeguaychú. El museo propone un recorrido por su trayectoria y por el contexto cultural de su tiempo.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados y domingos: de 10 a 13

Casa De Deken

Museo de la Memoria Popular orientado a la construcción de la memoria social y colectiva. Alberga exposiciones vinculadas a procesos históricos, culturales y sociales de la comunidad, con muestras permanentes y temporarias.

Horarios:

Miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: de 10 a 13 y de 18 a 21

Museo del Carnaval

Espacio dedicado a una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad. Exhibe trajes, elementos escenográficos, fotografías y relatos que reconstruyen la historia y evolución del Carnaval de Gualeguaychú.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados, domingos y feriados: de 9 a 13

Museo Ferroviario

Museo que rescata la historia del ferrocarril y su importancia en el desarrollo urbano y social de la ciudad y la región. Cuenta con locomotoras, vagones, herramientas y diversos objetos ferroviarios históricos.

Horarios:

Martes a viernes: de 8 a 15

Sábados: de 8 a 12

Domingos y feriados: de 8 a 12 y de 16 a 20

Para más información, se invita a ingresar a las redes sociales oficiales de cada museo en Instagram o al sitio web https://gualeguaychu.tur.ar/museos.

