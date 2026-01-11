 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Los museos municipales cuentan con horario de verano

Se encuentran vigentes los horarios estivales en los seis museos, un punto de encuentro con la historia y el patrimonio de nuestra ciudad.

11 Ene, 2026, 20:09 PM

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda los horarios de verano de los museos municipales, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos y visitantes a los espacios culturales que preservan la historia, la identidad y las principales expresiones patrimoniales de la ciudad durante la temporada estival.

 

Azotea de Lapalma

Museo histórico emplazado en una antigua casa-quinta del siglo XIX. El espacio permite conocer aspectos de la vida cotidiana, las costumbres familiares y la organización doméstica de la época, además de valorar la arquitectura y el entorno patrimonial del lugar.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados: de 10 a 13 y de 17 a 20

Domingos y feriados: de 10 a 13

 

Casa de Haedo

Una de las edificaciones más antiguas de Gualeguaychú. El museo recrea la vida en los primeros años de la ciudad a través de mobiliario, objetos y elementos representativos del período colonial y la etapa fundacional.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados, domingos y feriados: de 10 a 13

 

Casa Natal de Fray Mocho

Espacio dedicado a la vida y obra de José Sixto Álvarez, conocido como Fray Mocho, destacado escritor y periodista nacido en Gualeguaychú. El museo propone un recorrido por su trayectoria y por el contexto cultural de su tiempo.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados y domingos: de 10 a 13

 

Casa De Deken

Museo de la Memoria Popular orientado a la construcción de la memoria social y colectiva. Alberga exposiciones vinculadas a procesos históricos, culturales y sociales de la comunidad, con muestras permanentes y temporarias.

Horarios:

Miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: de 10 a 13 y de 18 a 21

 

Museo del Carnaval

Espacio dedicado a una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad. Exhibe trajes, elementos escenográficos, fotografías y relatos que reconstruyen la historia y evolución del Carnaval de Gualeguaychú.

Horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 17 a 20

Sábados, domingos y feriados: de 9 a 13

 

Museo Ferroviario

Museo que rescata la historia del ferrocarril y su importancia en el desarrollo urbano y social de la ciudad y la región. Cuenta con locomotoras, vagones, herramientas y diversos objetos ferroviarios históricos.

Horarios:

Martes a viernes: de 8 a 15

Sábados: de 8 a 12

Domingos y feriados: de 8 a 12 y de 16 a 20

 

Para más información, se invita a ingresar a las redes sociales oficiales de cada museo en Instagram o al sitio web https://gualeguaychu.tur.ar/museos.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Cultura PATRIMONIO CULTURAL

