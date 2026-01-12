 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale RUTAS NACIONALES

Trabajan en varios puntos de las rutas nacionales 12 y 14

Mariano Bradanini, vocero de la empresa Autovía del Mercosur, dijo en RADIO MÁXIMA que está “conforme” con los primeros días de concesión, y destacó que “ver obras sobre las rutas, abre las puertas a algo esperanzador”.

12 Ene, 2026, 09:00 AM

“Estamos trabajando en varios puntos, y cuando vino la lluvia se sumaron otras cuadrillas. Estamos haciendo todo lo necesario, bacheos, reasfaltado, mantenimiento de banquinas, luminarias, corrección de recapado sobre la ruta, desagües los días lluvia…”, describió Bradanini.

 

"Frente a Gualeguaychú se está trabajando en un bacheo, es uno de los lugares con mayores problematicas con el hormigón, así que se está trabajando de manera urgente en el lugar", comentó Bradanini.

 

Peajes

"Se está cobrando al mismo precio de 2025, y se está cobrando solamente por TelePASE con registro de patentes".

 

Accidentes

"Con relación a accidentes, se contrató a empresas privadas de salud, se puede hablar a un 0800 y a un 140 del celular. Sin dudas va a faltar cartelería, hay muchas cosas que faltan", agregó.

 

"Si comparamos con abril del 2025, hay bastante menos. Lamentablemente antes de empezar la gestión hubo un accidente en Chajarí, fue noticia por todos lados, hubo también un choque de camiones, y algunos despistes. Tengo bastante certeza que todo esto tiene que ver con el estado de la calzada que no permite superar la velocidad de 120, aquellos que transitamos sabemos que la ruta no está en condiciones para manejar incluso a esa velocidad permitida", concluyó el vocero de la empresa.

