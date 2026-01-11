Detienen a un hombre con antecedentes penales por el robo a un bazar

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 10 de enero, alrededor de las 06:00, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas advirtieron la rotura de la vidriera de un bazar ubicado en la intersección de Boulevard 2 de Abril y Roffo. Minutos después, al hacerse presente la propietaria del comercio, constató la sustracción de diversos elementos, entre ellos una caja registradora, 8.000 pesos en efectivo, un teléfono celular, dos netbooks y varias cajas de cigarrillos.

A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se logró identificar al presunto autor del hecho y obtener una orden de allanamiento y registro domiciliario, emitida por el Juzgado de Transición y Garantías N° 2 de Gualeguaychú.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en calle Gutemberg, entre Juan B. Justo y T. Margalot, donde reside el sospechoso. El allanamiento arrojó resultado positivo, con el secuestro de prendas de vestir y varios paquetes de cigarrillos, elementos que guardan relación directa con el robo investigado.

Durante la irrupción policial, el individuo intentó agredir al personal del grupo especial con un arma blanca, aunque fue rápidamente reducido y detenido. Quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se continúa con la investigación para determinar si estaría vinculado a otros hechos delictivos recientes.

