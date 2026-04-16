Dos mil usuarios de Gualeguaychú tienen retrasos en el pago de la luz

El presidente de la Cooperativa Eléctrica, Nahuel Otero, dijo en RADIO MÁXIMA que actualmente “se han empezado a elevar los índices de morosidad, estamos trabajando con refinanciación a los usuarios, que es la ventaja de tener una Cooperativa. El índice de morosidad ronda el 5 por ciento, unos dos mil usuarios. Esto se había logrado bajar, pero de vuelta vemos que el vecino empieza a venir”. La Cooperativa tiene un padrón de más de 30 mil usuarios. Por cada usuario, hay en promedio entre 3 y 4 personas.

“Hay avisos de cortes, cortes de manera intempestiva y el vecino que se acerca a refinanciar. Estamos haciendo un trabajo enorme”, añadió.

Otero analizó que “cambió mucho la cultura del usuario, para que no se junten dos o tres facturas. No hay tantos vecinos con facturas acumuladas, pero al vecino le cuesta el monto mensual. Una jubilación mínima es de 420 mil, y una factura de luz es de 100 lucas…es obvio que el impacto es enorme. Ya no es solo el verano. La electricidad sigue siendo el recurso más barato para calefaccionarse y ahora viene el invierno”.

Sobre los costos, admitió que “la energía va a seguir aumentando, no hay una tendencia a la baja”, y atribuyó ese hecho a la eliminación de subsidios y ahora también a “la volatilidad del petróleo que afecta los costos de generación”, pese a lo cual destacó que “la provincia ha hecho un esfuerzo al no elevar los valores agregados de distribución”.