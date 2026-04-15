Renuevan alerta amarilla y la lluvia continúa

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso amarillo por lluvias para lo que resta de este miércoles y primeras horas del jueves.

Estas son las áreas bajo alerta amarilla:

En Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

En Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

En Uruguay:

Soriano, Río Negro y Paysandú.

Advertencias oficiales:

* Lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad.

* Acumulados estimados entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superiores de forma puntual

Próxima actualización: Jueves 07:00 h.

Recomendaciones básicas:

* Evitar circular por calles anegadas.

* No sacar residuos que puedan obstruir desagües.

* Mantenerse informado por canales oficiales

Fuentes: SMN-Unidad Civil de Emergencias

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