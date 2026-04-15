Renuevan alerta amarilla y la lluvia continúa

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso amarillo por lluvias para lo que resta de este miércoles y primeras horas del jueves.
Estas son las áreas bajo alerta amarilla:
En Buenos Aires:
Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.
En Entre Ríos:
Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.
En Uruguay:
Soriano, Río Negro y Paysandú.
Advertencias oficiales:
* Lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad.
* Acumulados estimados entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superiores de forma puntual
Próxima actualización: Jueves 07:00 h.
Recomendaciones básicas:
* Evitar circular por calles anegadas.
* No sacar residuos que puedan obstruir desagües.
* Mantenerse informado por canales oficiales
Fuentes: SMN-Unidad Civil de Emergencias