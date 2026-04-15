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Renuevan alerta amarilla y la lluvia continúa

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el aviso amarillo por lluvias persistentes de moderadas a fuertes en la zona de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

15 Abr, 2026, 19:26 PM

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso amarillo por lluvias para lo que resta de este miércoles y primeras horas del jueves.

 

Estas son las áreas bajo alerta amarilla:

 

En Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

 

En Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

En Uruguay:

Soriano, Río Negro y Paysandú.

 

Advertencias oficiales:

 

* Lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad.

* Acumulados estimados entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superiores de forma puntual

 

Próxima actualización: Jueves 07:00 h.

 

Recomendaciones básicas:

* Evitar circular por calles anegadas.

* No sacar residuos que puedan obstruir desagües.

* Mantenerse informado por canales oficiales

 

Fuentes: SMN-Unidad Civil de Emergencias

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