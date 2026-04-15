Miércoles de lluvia en Gualeguaychú y la zona

En la madrugada de este miércoles, tal como lo indicaba el pronóstico, comenzó a llover en Gualeguaychu. El chaparrón más fuerte se produjo alrededor de las 6 de la mañana.

Hasta las 10 de la mañana, la lluvia se había repartido con diversa intensidad en las zonas de la ciudad. En el centro, se contabilizaron 11,2 milímetros, mientras que en el noroeste 16,3 mm y en la zona del Acceso Sur la medida llegó a 18 mm.

También llueve en medidas similares hacia la zona de Urdinarrain y Gilbert.

El pronóstico habla de lluvias intermitentes para la tarde y noche del miércoles, y alguna inestabilidad para el jueves.

Las temperaturas oscilan entre 17 y 25 grados para estos días lluviosos y húmedos.