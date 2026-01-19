 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale ROBO

Ingresaron para robar en una vivienda a plena luz del día

El domingo a las 6, un ladrón ingresó a una vivienda ubicada en calles Franco y Magnasco y con ayuda de un cómplice se llevaron dos bicicletas, un celular, un parlante y una sierra circular, entre otros objetos.

19 Ene, 2026, 11:48 AM

“Estábamos durmiendo y no escuchamos nada, cuando nos levantamos nos dimos cuenta”, relató en RADIO MÁXIMA Jennifer, víctima del robo.

 

"Nos encontramos con que habían entrado. Se llevaron dos bicicletas, un celular, un parlante, y una sierra circular", comentó la victima.

 

"Encontramos cámaras de vecinos que muestran, ingresaron a las 6 de la mañana por un portón de madera. Uno salta y el otro está afuera, después se van en las bicicletas", relató.

 

"Hicimos la denuncia a la Policía, tuvimos que ir de nuevo. Supimos dónde están las cosas, quién puede ser, pero la Policía necesita testigos. Los vecinos tienen miedo", concluyó Jennifer

ROBO RADIO MÁXIMA DENUNCIA

