Ingresaron para robar en una vivienda a plena luz del día

“Estábamos durmiendo y no escuchamos nada, cuando nos levantamos nos dimos cuenta”, relató en RADIO MÁXIMA Jennifer, víctima del robo.

El domingo a las 6, un ladrón ingresó a una vivienda ubicada en calles Franco y Magnasco y con ayuda de un cómplice se llevaron dos bicicletas, un celular, un parlante y una sierra circular, entre otros objetos.

"Nos encontramos con que habían entrado. Se llevaron dos bicicletas, un celular, un parlante, y una sierra circular", comentó la victima.

"Encontramos cámaras de vecinos que muestran, ingresaron a las 6 de la mañana por un portón de madera. Uno salta y el otro está afuera, después se van en las bicicletas", relató.

"Hicimos la denuncia a la Policía, tuvimos que ir de nuevo. Supimos dónde están las cosas, quién puede ser, pero la Policía necesita testigos. Los vecinos tienen miedo", concluyó Jennifer