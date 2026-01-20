Juan Carlos Isola: “A 29 años, no hemos terminado el corsódromo”

Isola analizó además que el carnaval de Gualeguaychú “ha perdido alegría y la rigidez de las pautas se ha vuelto en contra”, y planteó la importancia de la seguridad para el público y quienes hacen el carnaval.

Análisis personal de Isola sobre el Carnaval

"El carnaval ha perdido algunas cosas, como alegría, espontaneidad y por ahí la rigidez de las pautas para las comparsas se ha vuelto en contra, sin negar lo que se ha avanzado en carrozas y en todos los aspectos. Tampoco puede ser que se terminen las comparsas a lo último como si fueran las carrozas estudiantiles", agregó Isola.

Comisión del Carnaval

"En la comisión del carnaval hay que lograr una continuidad de los integrantes, incluso con los proveedores. En cuanto a las productoras se ha cambiado mucho, y faltan equipos interdisciplinarios para que se planifique todo, hay que hacer cosas estratégicas en el tiempo".

"El de las productoras es todo un tema, se avanza y no se avanza, el mal tiempo te puede arruinar una temporada, y el carnaval no tiene pulmón, no tiene como un fondo sísmico por decirlo. Tampoco tenemos que perder de vista la seguridad del corsódromo y la seguridad de los integrantes, eso pasa cuando las cosas se hacen apurados y a último momento. En el caso del fallecimiento de Romero, nadie habló más, desapareció el tema", analizó el ingeniero Isola.

